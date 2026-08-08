Timnas Indonesia Gagal di Piala AFF 2026, Apa yang Akan Dilakukan Erick Thohir?
jpnn.com - Kegagalan Timnas Indonesia melangkah ke semifinal Piala AFF 2026 langsung mendapat perhatian dari PSSI.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan hasil tersebut tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. Menurutnya, pembenahan perlu dilakukan agar skuad Garuda mampu tampil lebih baik pada agenda internasional berikutnya.
Timnas Indonesia mengakhiri kiprahnya di Grup A setelah bermain imbang 1-1 dengan Singapura di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026).
Timnas Indonesia Gagal di Piala AFF 2026
Hasil tersebut membuat Indonesia hanya mengumpulkan tujuh poin dan harus puas berada di posisi ketiga. Vietnam menjadi juara grup dengan 10 poin, sedangkan Singapura mengamankan tiket semifinal setelah mengoleksi delapan angka.
"Kami akan melakukan evaluasi terhadap hasil di ASEAN Championship 2026 agar Timnas Indonesia lebih siap untuk menghadapi sejumlah turnamen penting ke depan," tulis Erick pada media sosialnya di instagram.
Evaluasi Jadi Pekerjaan Rumah PSSI
Kegagalan Indonesia terasa makin mengecewakan karena Garuda sebenarnya sempat berada dalam posisi menguntungkan pada pertandingan terakhir.
Ragnar Oratmangoen membawa Indonesia memimpin pada menit ke-47. Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga pertandingan berakhir.
Singapura menyamakan kedudukan melalui Ilhan Fandi pada menit ke-66. Gol tersebut berawal dari kurangnya koordinasi antara Rizky Ridho dan Cahya Supriadi di area pertahanan Indonesia
Kegagalan Timnas Indonesia melangkah ke semifinal Piala AFF 2026 langsung mendapat perhatian dari PSSI.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Gugur, Mitchell Baker Ikut Kehilangan Takhta
- Singapura Lolos dari Lubang Jarum, Jacob Mahler Bicara soal Timnas Indonesia
- Piala AFF 2026: Singapura Singkirkan Timnas Indonesia, Gavin Lee Singgung Hal Ini
- Timnas Indonesia Gagal Total di Piala AFF 2026, Begini Sikap Erick Thohir
- Timnas Indonesia Tersingkir, John Herdman Ungkap Satu Hal yang Tak Bisa Dikendalikan
- John Herdman Bicara Kegagalan Timnas Indonesia: Terkadang Dewi Fortuna Tak Berpihak