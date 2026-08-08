Timnas Indonesia Gagal di Piala AFF 2026, Apa yang Akan Dilakukan Erick Thohir?

jpnn.com - Kegagalan Timnas Indonesia melangkah ke semifinal Piala AFF 2026 langsung mendapat perhatian dari PSSI.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan hasil tersebut tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. Menurutnya, pembenahan perlu dilakukan agar skuad Garuda mampu tampil lebih baik pada agenda internasional berikutnya.

Timnas Indonesia mengakhiri kiprahnya di Grup A setelah bermain imbang 1-1 dengan Singapura di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026).

Timnas Indonesia Gagal di Piala AFF 2026

Hasil tersebut membuat Indonesia hanya mengumpulkan tujuh poin dan harus puas berada di posisi ketiga. Vietnam menjadi juara grup dengan 10 poin, sedangkan Singapura mengamankan tiket semifinal setelah mengoleksi delapan angka.

"Kami akan melakukan evaluasi terhadap hasil di ASEAN Championship 2026 agar Timnas Indonesia lebih siap untuk menghadapi sejumlah turnamen penting ke depan," tulis Erick pada media sosialnya di instagram.

Evaluasi Jadi Pekerjaan Rumah PSSI

Kegagalan Indonesia terasa makin mengecewakan karena Garuda sebenarnya sempat berada dalam posisi menguntungkan pada pertandingan terakhir.

Ragnar Oratmangoen membawa Indonesia memimpin pada menit ke-47. Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga pertandingan berakhir.

Singapura menyamakan kedudukan melalui Ilhan Fandi pada menit ke-66. Gol tersebut berawal dari kurangnya koordinasi antara Rizky Ridho dan Cahya Supriadi di area pertahanan Indonesia