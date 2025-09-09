Timnas Indonesia Gagal ke Piala Asia U-23, Gerald Vanenburg di Ambang Pemecatan?
jpnn.com - Bagaimana nasib Gerald Vanenburg setelah Timnas Indonesia gagal menembus putaran final Piala Asia U-23 2026?
Garuda Muda dipastikan tersisih setelah pada laga terakhir Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 kalah tipis 0-1 dari Korea
Bertanding di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9/2025), gawang Cahya Supriadi bobol melalui Hwang Doyun pada menit ke-7.
Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia harus puas finis di peringkat kedua Grup J. Jens Ravens dan kolega hanya mengoleksi empat poin, hasil dari sekali menang, satu imbang, dan satu kali kalah.
Peluang Indonesia lulus melalui peringkat kedua terbaik juga pupus karena kalah jumlah poin dengan kontestan dari grup lain.
Masa Depan Gerlad Vanenburg
Manajer Timnas Indonesia Ahmed Zaki Iskandar mengungkapkan bahwa posisi Gerald Vanenburg akan tetap dievaluasi.
Sejak awal penunjukkannya sebagai pelatih, legenda Ajax Amsterdam itu memang diharapkan membawa Indonesia ke Piala Asia U-23
"Pastinya coach Gerald sudah ditargetkan untuk menyelesaikan beberapa tugas. Untuk lebih lengkapnya Ketum PSSI yang bisa menjawab,” ujar politikus Golkar kelahiran 14 Desember 1973 itu.
Bagaimana nasib Gerald Vanenburg setelah Timnas Indonesia gagal menembus putaran final Piala Asia U-23 2026?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Timnas Indonesia Telan Kekalahan Menyakitkan dari Korea, Gagal Tembus Piala Asia U-23
- Link Live Streaming & Susunan Pemain Timnas U-23 Indonesia vs Korea: Garuda Muda Siap Terbang Tinggi
- Korea Pede Menang Lawan Timnas Indonesia, Sinyal Bahaya Buat Garuda Muda
- Korea Dihantui Rekor Buruk Melawan Timnas U-23 Indonesia
- Penyakit Lama Timnas Indonesia Kambuh, Kuasai Permainan, tetapi Minim Ancaman
- Arab Saudi Bikin Kejutan di FIFA Matchday, Ancaman Bagi Timnas Indonesia