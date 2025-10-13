Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia, Herry Kiswanto Sentil Derasnya Gelombang Naturalisasi

jpnn.com -

Kesempatan Timnas Indonesia terbang lebih tinggi ke Piala Dunia 2026 harus pupus di depan mata.

Skuad Garuda menelan kekalahan 0-1 atas Irak pada pertandingan kedua Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu (12/10/2025) dini hari WIB.

Pasukan Patrick Kluivert juga sebelumnya kalah saat melawan Arab Saudi dengan skor 2 - 3. Hasil ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen Grup B dengan nol poin.

Sorotan dari Herry Kiswanto

Kegagalan Indonesia lulus ke final Piala Dunia 2026 mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya legenda sepak bola nasional, Herry Kiswanto.

Sosok yang memiliki 40 caps bersama Timnas Indonesia itu menyoroti banyaknya pemain naturalisasi yang ada dalam skuad Skuad Garuda kali ini.

Herry menilai Indonesia seharusnya bisa berjaya dengan pemain-pemain lokal, bukan diaspora, seperti yang saat ini terjadi.

"Dari awal (saya) memang kurang begitu setelah datangnya arus diaspora, derasnya naturalisasi, pelatih-pelatih asing," kata Herry saat ditemui di Sumedang, dikutip Senin (13/10/2025).