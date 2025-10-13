Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia, Legislator Minta PSSI Lakukan Evaluasi
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebutkan PSSI perlu melakukan evaluasi setelah Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026.
"Meminta PSSI melakukan evaluasi," kata legislator fraksi PKB itu melalui layanan pesan, Senin (13/10).
Dia melanjutkan evaluasi tersebut tidak boleh sebatas retorika, melainkan harus konkret dan komprehensif, mencakup aspek teknis, manajerial, dan kelembagaan sepak bola nasional.
"Harus dipersiapkan dari sekarang untuk target 2030. Liga (sepak bola, red) Indonesia harus bagus, dan tentunya pembinaan usia dini harus dilakukan," ujar legislator Dapil II Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Lalu sendiri masih beranggapan Skuad Garuda saat ini punya prospek cerah ke Piala Dunia 2030 jika PSSI melaksanakan evaluasi.
"Sangat bagus dan optimistis karena saat ini level timnas sudah bagus dan naik itu perlu terus ditingkatkan," katanya.
Indonesia dipastikan gagal ke Piala Dunia 2026 setelah kalah melawan Arab Saudi dan Irak dalam pertandingan putaran keempat kualifikasi zona Asia.
Indonesia pada pertandingan di King Abdullah Sports City, Kamis (9/10) dini hari kemarin, kalah dari Arab Saudi dengan skor 2-3.
