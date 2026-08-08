Timnas Indonesia Gagal Total di Piala AFF 2026, Begini Sikap Erick Thohir
jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick tetap memberikan apresiasi kepada skuad Garuda meski hasil yang diraih belum sesuai harapan.
"Terima kasih untuk seluruh pemain, pelatih, dan ofisial Timnas Indonesia yang telah berjuang di ASEAN Championship 2026," kata Erick Thohir.
Kegagalan tersebut membuat PSSI harus segera melakukan evaluasi. Erick memastikan perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 akan menjadi bahan perbaikan sebelum menghadapi sejumlah agenda internasional berikutnya.
"Kami akan melakukan evaluasi terhadap hasil di ASEAN Championship 2026 agar Timnas Indonesia lebih siap untuk menghadapi sejumlah turnamen penting ke depan," ujar Erick.
Sebelumnya, langkah Indonesia terhenti di fase grup setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Singapura pada laga terakhir Grup A, Jumat (7/8/2026).
Hasil itu membuat Indonesia finis di posisi ketiga dengan koleksi tujuh poin dari empat pertandingan.
Vietnam tampil sebagai juara Grup A dengan 10 poin, sedangkan Singapura berada di posisi kedua dengan delapan angka. Kedua tim tersebut berhak mengamankan tiket menuju semifinal.
Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Ketum PSSI Erick Thohir tetap mengapreasi dan mendorong adanya evaluasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Gugur, Mitchell Baker Ikut Kehilangan Takhta
- Singapura Lolos dari Lubang Jarum, Jacob Mahler Bicara soal Timnas Indonesia
- Piala AFF 2026: Singapura Singkirkan Timnas Indonesia, Gavin Lee Singgung Hal Ini
- Timnas Indonesia Tersingkir, John Herdman Ungkap Satu Hal yang Tak Bisa Dikendalikan
- John Herdman Bicara Kegagalan Timnas Indonesia: Terkadang Dewi Fortuna Tak Berpihak
- Timnas Indonesia Gagal di Piala AFF 2026, Apa yang Akan Dilakukan Erick Thohir?