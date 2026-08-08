Timnas Indonesia Gagal Total di Piala AFF 2026, Begini Sikap Erick Thohir

jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick tetap memberikan apresiasi kepada skuad Garuda meski hasil yang diraih belum sesuai harapan.

"Terima kasih untuk seluruh pemain, pelatih, dan ofisial Timnas Indonesia yang telah berjuang di ASEAN Championship 2026," kata Erick Thohir.

Kegagalan tersebut membuat PSSI harus segera melakukan evaluasi. Erick memastikan perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 akan menjadi bahan perbaikan sebelum menghadapi sejumlah agenda internasional berikutnya.

"Kami akan melakukan evaluasi terhadap hasil di ASEAN Championship 2026 agar Timnas Indonesia lebih siap untuk menghadapi sejumlah turnamen penting ke depan," ujar Erick.

Sebelumnya, langkah Indonesia terhenti di fase grup setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Singapura pada laga terakhir Grup A, Jumat (7/8/2026).

Hasil itu membuat Indonesia finis di posisi ketiga dengan koleksi tujuh poin dari empat pertandingan.

Vietnam tampil sebagai juara Grup A dengan 10 poin, sedangkan Singapura berada di posisi kedua dengan delapan angka. Kedua tim tersebut berhak mengamankan tiket menuju semifinal.