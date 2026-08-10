Timnas Indonesia Gagal Total di Piala AFF 2026, PSSI: Mereka Aset Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Skuad asuhan John Herdman dipastikan gagal melaju ke babak semifinal setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada laga pamungkas Grup B Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8/2026).

Hasil tersebut membuat Indonesia finis di peringkat ketiga klasemen akhir grup.

Menanggapi kekecewaan supporter di media sosial, Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa seluruh elemen tim telah berjuang maksimal di lapangan dan tetap layak mendapatkan apresiasi dari publik tanah air.

"Timnas telah berjuang, harus tetap diapresiasi. Silakan mengkritisi PSSI atau Ketua Umum, kami menerima. Namun, yang terpenting adalah jangan menghujat pemain dan pelatih. Mereka adalah aset pada masa depan," ujar Yunus dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Minggu.

Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada laga terakhir Grup B di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8) sehingga finis peringkat tiga yang membuat skuad asuhan John Herdman gagal melaju ke semifinal.

Yunus Nusi memahami kekecewaan masyarakat setelah Timnas Indonesia tidak meraih hasil memuaskan dalam kompetisi tersebut.

"Terkait hasil di Piala AFF, PSSI memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat sepak bola Indonesia karena tidak memberikan hasil yang memuaskan secara sempurna," ujarnya.

Yunus menegaskan para pemain dan pelatih tetap layak mendapatkan apresiasi atas perjuangan mereka selama turnamen.