Timnas Indonesia Gilas Taiwan, Modal Penting Menjelang Kualifikasi Piala Dunia 2026
jpnn.com - Timnas Indonesia pesta gol pada laga FIFA Matchday melawan Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (5/9/2025) malam..
Skuad asuhan Patrick Kluivert menang dengan skor telak 6-0. Gol kemenangan Skuad Garuda dicetak oleh Jordi Amat pada menit ke-(4), bunuh diri Ming-hsiu Chao (23'), Marc Klok (33'), Eliano Reijnders (38'), Ramadhan Sananta (58'), dan Sandy Walsh (60').
Jalannya Pertandingan
Timnas Indonesia tampil dominan sejak awal laga dengan mengambil inisiatif serangan. Jordi Amat membuka skor pada menit ke-4 setelah memanfaatkan umpan matang Beckham Putra.
Unggul 1-0 membuat Timnas Indonesia terus menggempur pertahanan Taiwan asuhan Huang Che-Ming.
Gol kedua lahir dari bunuh diri Ming-hsiu Chao pada menit ke-23 setelah terjadi kemelut di depan gawang Taiwan.
Sepuluh menit berselang, Marc Klok membawa Garuda terbang tinggi setelah kerja samanya apik dengan Egy Maulana Vikri berbuah gol. Sepakan kerasnya menghunjam deras gawang Taiwan yang dijaga kiper Chiu-lin Huang.
Eliano Reijnders kemudian menutup pesta gol Timnas Indonesia di babak pertama menjadi 4-0 memanfaatkan umpan matang Yakob Sayuri.
Memasuki babak kedua, Ramadhan Sananta akhirnya mencatatkan namanya di papan skor menit ke-58 setelah menyambar umpan apik Sandy Walsh di sisi pertahanan Taiwan.
Timnas Indonesia pesta gol pada laga persahabatan saat menghadapi Taiwan Jumat (5/9) setelah menang dengan skor 6-0
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan, Patrick Kluivert Coba Formasi Baru
- Timnas Indonesia vs Taiwan: Duo Persija Kawal Garuda
- Indonesia vs Taiwan: Ramadhan Sananta Ujung Tombak, Simak Strategi Baru Patrick Kluivert
- Thom Haye Bawa Energi Baru ke Timnas Indonesia, Janjikan Totalitas Lawan Taiwan & Lebanon
- Isi Percakapan Marc Klok dan Thom Haye setelah Sang Profesor Gabung Persib
- Bojan Hodak Beri Pandangan Laga Timnas Indonesia vs Taiwan di FIFA Matchday Nanti Malam