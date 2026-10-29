Timnas Indonesia Harap-Harap Cemas soal Piala Asia 2027, PSSI Tunggu Keputusan AFC

jpnn.com - Timnas Indonesia masih menunggu kepastian mengenai penyelenggaraan Piala Asia 2027. PSSI belum bisa mengambil sikap lebih jauh karena keputusan terkait turnamen tersebut berada di tangan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan persoalan ini akan dibahas dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) AFC di Bangkok pada November 2026. Erick mengaku telah menerima undangan untuk menghadiri pertemuan tersebut.

"November tanggal 18 kalau tidak salah. Nanti kita tunggu saja," kata Erick Thohir kepada awak media.

Erick belum memberikan gambaran mengenai keputusan yang akan diambil AFC. Menurutnya, perkembangan terkait penyelenggaraan turnamen baru bisa diketahui setelah rapat tersebut.

"Nanti kan ada rapat AFC Exco di Bangkok. Saya juga diundang, nanti kita lihat terkait dengan keputusan gelaran Piala Asia ini," tambah Erick.

Piala Asia 2027 dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Namun, situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat kepastian pelaksanaan turnamen tersebut menjadi sorotan.

Timnas Indonesia sudah ditunggu persaingan berat di Grup F. Skuad Garuda tergabung bersama Jepang, Qatar, dan Tailan.

Indonesia dijadwalkan mengawali perjuangan dengan menghadapi Jepang pada 11 Januari 2027. Lima hari kemudian, tim besutan John Herdman akan melawan Qatar sebelum menutup fase grup dengan menghadapi Tailan pada 20 Januari 2027.