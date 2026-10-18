Temuan Survei PPI: Timnas Indonesia Jadi Faktor Terbesar Nilai Positif untuk Erick Thohir

jpnn.com, JAKARTA - Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) menempatkan Menpora Erick Thohir sebagai pejabat yang punya kinerja baik di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Tercatat dalam rilis yang keluar pada Minggu (18/10) pria kelahiran 30 Mei 1970 itu memperoleh persentase sebanyak 6% di bawah Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) dan Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet).

Penilaian positif terhadap Erick paling banyak dikaitkan dengan persepsi kesuksesan Timnas Indonesia yang makin bagus sebesar 15,6 persen.

Baca Juga: Erick Thohir Tekankan Sinkronisasi Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Fasilitas Olahraga

Berikutnya responden menyebut keberhasilan skuad Garuda masuk final ASEAN Cup sebesar 7,8 persen dan kinerja yang terlihat selama menjabat di Menpora sebesar 7,8 persen.

Timnas Indonesia untuk kali pertama akhirnya menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 seusai mengalahkan Thailand.

Raihan tersebut menjadi yang pertama sejak kali terakhir mengangkat trofi pada Piala Kemerdekaan di edisi 2008.

Baca Juga: Erick Thohir Pengin Timnas Indonesia Punya 3 Tim Berkualitas

Di tangan Erick Thohir juga perlahan Timnas Indonesia dibawa ke arah yang lebih baik dengan hampir tembus putaran final Piala Dunia 2026.

Langkah Jay Idzes dan kolega sayangnya terhenti seusai kalah bersaing dengan Arab Saudi (2-3), dan Irak (0-1).