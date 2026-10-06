Timnas Indonesia Juara, Elkan Baggott Singgung soal Pekerjaan di Balik Layar

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia mengalahkan Thailand dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam.

Timnas Indonesia juara melalui adu penalti setelah bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu.

Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott mengatakan merasa bangga ikut mengantar Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

"Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih atas seluruh dukungan dari para suporter. Saya sangat bangga menjadi orang Indonesia hari ini," kata Baggot dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Indonesia mengalahkan Thailand 4-2 melalui drama adu penalti, setelah imbang 2-2 selama waktu normal.

Baggott menjadi salah satu pemain kunci yang mencetak gol krusial pada menit ke-116 untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

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Pemain diaspora itu juga sukses menjalankan tugas sebagai salah satu penendang penalti.

Dia mengatakan keberhasilan Indonesia meraih gelar juara itu tak terlepas dari peran pelatih John Herdman yang telah bekerja keras bersama seluruh staf pelatih dan orang-orang di balik layar.