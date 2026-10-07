Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Persija Jakarta Berharap Ketiban Berkah
jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta turut bangga setelah Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.
Tercatat lima penggawa Macan Kemayoran yakni Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Jordi Amat, dan Rayhan Hannan ada di dalam tim asuhan John Herdman tersebut.
Skuad Garuda akhirnya kembali mengangkat trofi seusai terakhir pada edisi 2008 menjadi juara ajang Piala Kemerdekaan dengan mengalahkan Libya.
Manajer Persija Ardhi Tjahjoko punya harapan besar para pemain yang juara di Timnas Indonesia bisa kembali dengan mental bertanding yang lebih baik.
Wajar menjadi juara biasanya membuat pemain jauh lebih percaya diri dan itu diharapkan ada di dalam hati Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Jordi Amat, dan Rayhan Hannan.
“Secara khusus kami merasa terhormat karena Ridho, Hannan, Shayne, Jordi, dan Nadeo menjadi bagian dari pencapaian Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026,” ujar Ardhi.
“Semoga pengalaman dan keberhasilan ini membuat mereka semakin lapar untuk terus meraih prestasi, sekaligus membawa aura juara ke Persija pada musim ini.”
Para pemain tersebut saat ini sudah bergabung dengan tim asuhan Shin Tae-yong di Sawangan, Depok.
Persija Jakarta turut bangga setelah Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah lima pemainnya masuk dalam skuad
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