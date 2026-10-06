Timnas Indonesia Juara, John Herdman Bicara soal Tekanan yang Tak Bisa Dihindari
jpnn.com - John Herdman akhirnya membawa Timnas Indonesia ke podium tertinggi FIFA ASEAN Cup 2026.
Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat tekanan besar yang dirasakan pelatih asal Inggris itu selama menjalani tugas bersama skuad Garuda.
Indonesia memastikan gelar setelah melewati laga penuh drama kontra Tailan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026) malam.
Pertandingan berakhir 2-2 hingga perpanjangan waktu sebelum Garuda menang 4-2 melalui adu penalti.
Tekanan Datang dari Ekspektasi
Herdman mengaku tuntutan untuk membawa Timnas Indonesia menjadi juara tidak pernah ringan.
Besarnya perhatian masyarakat terhadap sepak bola membuat setiap pertandingan terasa memiliki beban tersendiri.
Apalagi, Herdman mengaku cukup sering berada di GBK dan mendengar langsung harapan suporter agar Indonesia mengakhiri turnamen sebagai juara.
"Saya merasakan sendiri besarnya harapan masyarakat Indonesia. Setiap kali berada di GBK, selalu ada pesan agar kami menjadi juara. Karena itu, tekanan tersebut memang nyata," ucap mantan pelatih Timnas Kanada itu.
John Herdman akhirnya membawa Timnas Indonesia ke podium tertinggi FIFA ASEAN Cup 2026.
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