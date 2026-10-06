Timnas Indonesia Juara, Justin Hubner: Ini Benar-Benar Luar Biasa

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menaklukkan Thailand 4-2 lewat adu penalti di di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin malam.

Ini merupakan kemenangan pertama tim senior Indonesia pada laga final dalam 35 tahun.

Terakhir kali tim senior menang di final adalah ketika mendapatkan medali emas SEA Games 1991 di Manila, Filipina.

Bek Timnas Indonesia Justin Hubner tak mampu menggambarkan perasaannya setelah membawa skuad Garuda menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

"Luar biasa, Anda tahu. Saya pikir, ini hal yang tidak bisa saya gambarkan. Jika Anda melihat dari mana kami berasal, ini benar-benar luar biasa. Perasaan mendapatkan trofi pertama dalam sejarah Indonesia ini, benar-benar luar biasa," kata Justin kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/10).

Justin menjadi salah satu dari sejumlah pemain yang selalu menjadi starter dalam empat pertandingan.

Baca Juga: Prabowo Bangga dengan Perjuangan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Dia tampil penuh dalam tiga laga babak grup. Namun, pada laga final dia tak sanggup menyelesaikan laga sampai selesai setelah kakinya sudah sangat lelah.

Dia diganti pada menit ke-101 oleh Shayne Pattynama, yang kemudian berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik sebagai penendang penalti.