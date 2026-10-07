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Timnas Indonesia Juara, Kevin Diks Langsung Bicara Langkah Berikutnya

Timnas Indonesia Juara, Kevin Diks Langsung Bicara Langkah Berikutnya
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Kapten Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 Kevin Diks. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Kapten Timnas Indonesia Kevin Diks menegaskan keberhasilan meraih trofi FIFA ASEAN Cup 2026 bukan akhir dari perjalanan skuad Garuda.

Kevin menyebut gelar juara setelah mengalahkan Tailan melalui adu penalti harus menjadi pijakan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar.

"Kami akan menikmati momen ini, tetapi kami tahu bahwa ini baru awal. Ini adalah sesuatu yang istimewa untuk dijadikan landasan ke depan," kata Kevin Diks melalui unggahan di Instagram pribadinya.

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Kevin tidak ingin Timnas Indonesia larut dalam euforia setelah mencatat sejarah. Menurutnya, trofi FIFA ASEAN Cup 2026 harus menjadi pemicu untuk meningkatkan kepercayaan diri menghadapi agenda berikutnya.

Indonesia memang memiliki alasan untuk merayakan keberhasilan tersebut. Perjalanan menuju gelar juara tidak mudah, termasuk ketika menghadapi Tailan pada partai final.

Gajah Perang memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Situasi semakin sulit setelah Indonesia harus bermain dengan 10 pemain. Namun, para pemain mampu menjaga fokus hingga pertandingan akhirnya ditentukan melalui adu penalti.

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Di bawah tekanan dan dukungan penuh suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kevin Diks dan rekan-rekannya akhirnya memastikan kemenangan.

Bagi Kevin, keberhasilan tersebut memiliki makna lebih dari sekadar trofi. Bek Borussia Monchengladbach itu bangga bisa membawa nama Indonesia menorehkan sejarah di kompetisi resmi FIFA.

Kevin Diks meminta timnya tidak larut dalam euforia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Pencapaian ini harus dijadikan modal menatap target lebih tinggi berikutnya.

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