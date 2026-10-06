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Timnas Indonesia Juara, Ranking FIFA Berubah

Timnas Indonesia Juara, Ranking FIFA Berubah
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Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 membawa dampak positif bagi posisi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA.

Skuad Garuda kini naik satu tingkat setelah mengalahkan Tailan pada partai final.

Indonesia menaklukkan Tailan melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 setelah kedua tim bermain 2-2 hingga babak tambahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026) malam WIB.

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Kemenangan tersebut membuat Indonesia mendapat tambahan 3,35 poin dalam perhitungan ranking FIFA. Koleksi poin Garuda kini mencapai 1.166,50 angka.

Naik Satu Posisi

Tambahan poin tersebut membawa Timnas Indonesia naik ke peringkat ke-117 dalam pembaruan ranking FIFA secara langsung pada Selasa (6/10/2026).

Indonesia sebelumnya berada di posisi ke-118. Garuda kini melewati Sudan yang turun ke peringkat ke-118.

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Kazakhstan berada tepat di atas Indonesia dengan menempati posisi ke-116, sedangkan Tanzania menghuni peringkat ke-115.

Perubahan tersebut menjadi bonus lain bagi Indonesia setelah berhasil mengakhiri turnamen sebagai juara.(fifa/del/jpnn)

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Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 membawa dampak positif bagi posisi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA.


Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

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