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Timnas Indonesia Juara, Seharusnya Bisa Tuntas Tanpa Adu Penalti, Terungkap Pesan Herdman

Timnas Indonesia Juara, Seharusnya Bisa Tuntas Tanpa Adu Penalti, Terungkap Pesan Herdman
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Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk saat bertanding melawan Tailan pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10). Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan Timnas Indonesia vs Thailand dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam berakhir dengan kemenangan tim Garuda.

Indonesia harus merebut gelar juara melalui adu penalti setelah bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu.

Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk mengungkapkan John Herdman berpesan kepada para pemain sebelum adu penalti melawan Thailand, yakni agar percaya diri.

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Dalam situasi yang penuh tekanan karena menghadapi 10 pemain Thailand yang seharusnya bisa dituntaskan tanpa adu penalti, Verdonk mengungkapkan Herdman hanya meminta para pemain untuk tetap percaya.

Pada babak adu penalti, Indonesia menang 4-2 setelah kiper Emil Audero menepis tendangan penendang keempat Thailand Nattapong Sayriya.

"Kami harus percaya, cukup percaya," ungkap Verdonk kepada wartawean di mixed zone SUGBK, Senin.

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Verdonk menilai kemenangan tersebut hasil perjuangan seluruh pemain.

Ia tidak menunjuk satu sosok tertentu yang paling layak mendapatkan apresiasi setelah Indonesia melalui pertandingan yang sulit hingga keluar sebagai juara.

Timnas Indonesia menang atas Thailand di laga final FIFA ASEAN Cup 2026 melalui adu penalti setelah bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu.

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