Timnas Indonesia Kalah dari Bulgaria, John Herdman Justru Temukan ‘Harta Karun’
jpnn.com - Timnas Indonesia harus puas finis sebagai runner up FIFA Series 2026 setelah takluk dari Bulgaria.
Duel Indonesia vs Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (30/3/2026), berakhir dengan skor 0-1.
Meski hasil akhir tidak sesuai harapan, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menemukan harta karun di dalam skuadnya.
Pria asal Inggris itu melihat banyak hal positif dari penampilan Jay Idzes dan kolega.
Menurut Herdman, secara keseluruhan permainan tim menunjukkan perkembangan yang cukup jelas, terutama dalam aspek kerja sama, intensitas permainan, serta konsistensi dalam menjalankan strategi.
"Kalau melihat pertandingan tadi, saya banyak menemukan hal positif. Tim ini bermain sebagai satu kesatuan, dengan komitmen tinggi secara fisik dan tetap berpegang pada gaya bermain yang kami inginkan."
"Hanya saja, hasil akhirnya belum berpihak kepada kami," jelasnya.
Secara khusus, Herdman memberikan apresiasi kepada Calvin Verdonk yang dinilainya tampil menonjol sepanjang laga.
Di balik kekalahan Timnas Indonesia atas Bulgaria, John Herdman menemukan harta karun.
- Kevin Diks Jadi Sasaran Amarah Penggemar Timnas Indonesia
- Timnas Indonesia Menghadapi Agenda Padat setelah Tampil di FIFA Series 2026
- Pelatih Timnas Indonesia Bilang 2 Pemain Pengganti Ini Mumpuni, Bukan Diaspora
- 3 Kriteria Pemain Timnas Indonesia Demi Lulus Piala Dunia, Nomor 2 Mengerikan
- Saat yang Lain Berganti, Rizky Ridho Tetap Berdiri di Jantung Pertahanan Timnas Indonesia
- Permainan Timnas Indonesia Bersama John Herdman Dapat Pujian Erick Thohir: Cukup Berkelas