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Timnas Indonesia Kehilangan Amunisi Penting di ASEAN Championship 2026

Timnas Indonesia Kehilangan Amunisi Penting di ASEAN Championship 2026
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Marselino Ferdinan saat menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia tidak bisa memainkan Marselino Ferdinan hingga akhir turnamen ASEAN Championship 2026.

Pemain kelahiran 9 September 2004 itu harus menepi setelah mengalami cedera saat menjalani pemusatan latihan di Bali.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, menyebut pemain asal Surabaya itu dipastikan absen hingga turnamen berakhir.

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"Sayangnya, Marselino mengalami cedera dan hasil MRI telah mengonfirmasi bahwa dia tidak bisa melanjutkan turnamen ini."

"Saya tidak akan menjelaskan detail cederanya saat ini, tetapi cedera tersebut membuatnya harus mengakhiri turnamen lebih cepat," ujar Herdman.

Absennya Marselino Ferdinan mengurangi daya gedor Timnas Indonesia yang kini banyak mengandalkan Mitchell Baker.

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Sejumlah pemain yang diharapkan mampu menambah daya dobrak, seperti Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana Vikri, dan Jens Raven, juga belum menunjukkan performa terbaiknya.

Karena itu, John Herdman sangat menyayangkan mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut harus absen di ASEAN Championship 2026.

Timnas Indonesia dipastikan tidak bisa memainkan Marselino Ferdinan hingga akhir turnamen ASEAN Championship 2026 karena cedera

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