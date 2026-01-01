Timnas Indonesia Kembali Gagal di FIBA 3x3 Women's Series Batam 2026

jpnn.com, BATAM - Timnas Basket Putri Indonesia kembali tampil di bawah standar saat berlaga pada FIBA 3x3 Women's Series Batam 2026.

Berlaga di Alun-Alun Engku Putri, Batam, Kamis (23/7), tim yang beranggotakan Diva Intan Nur Fadillah, Thasya Hery Saputera, Lidwina Ruth Riratri Dwi Saputri, dan Ayu Sriartha itu terhenti di fase grup.

Pada laga awal, Srikandi Merah Putih menelan kekalahan dari wakil Mongolia, Ulaanbaatar Amazons dengan skor 12-21.

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Ayu Sriartha dan kolega dipastikan tersingkir seusai pada laga kedua kalah 10-19 dari Thailand.

Hasil ini mengulang kegagalan pada 2025 saat Indonesia menjadi tuan rumah ajang FIBA 3x3 Women's Series di Jakarta.

Saat itu, Srikandi Merah Putih menelan kekalahan telak saat jumpa Australia (5-21) dan Filipina (8-21).

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Kiprah Timnas Basket 3x3 Indonesia setelah berlaga pada ajang Women's Series patut dinantikan.

Rencananya, tim ini akan diproyeksi untuk ikut Asian Games 2026 mendatang di Aichi-Nagoya