Timnas Indonesia Keok di Piala AFF 2026, Yunus Nusi Pasang Badan untuk Pemain

jpnn.com - Sekjen PSSI Yunus Nusi meminta masyarakat sepak tidak melampiaskan kekecewaan atas kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 kepada para pemain dan pelatih.

Menurut Yunus Nusi, kritik terhadap PSSI maupun jajaran pengurus merupakan hal yang wajar setelah Skuat Garuda gagal memenuhi harapan di turnamen tersebut.

Namun, dia menegaskan pemain dan pelatih tetap harus mendapatkan apresiasi atas perjuangan mereka.

"Silakan mengkritisi PSSI atau Ketua, kami menerima. Namun, yang terpenting adalah jangan menghujat pemain dan pelatih," kata Yunus Nusi.

Permintaan itu disampaikan setelah Yunus Nusi menyaksikan langsung perjuangan Timnas Indonesia saat menghadapi Singapura di Stadion Jalan Besar, Kallang, Jumat (7/8/2026).

Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Singapura. Hasil tersebut membuat langkah Thom Haye dan kawan-kawan terhenti di fase grup Piala AFF 2026.

Yunus Nusi pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena PSSI belum mampu membawa Timnas Indonesia meraih hasil sesuai harapan.

"PSSI memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat sepak bola Indonesia karena belum bisa memberikan hasil yang memuaskan secara sempurna," ujarnya.