Timnas Indonesia Kerahkan 3 Pemain Abroad, Berburu Tiket Piala Asia U-20 2027 Dimulai

jpnn.com - JAKARTA - Perburuan tiket ke putaran final Piala Asia U-20 2027 segera dimulai. Pelatih Nova Arianto memanggil 23 pemain, termasuk tiga pemain aboard untuk menghadapi kualifikasi lebih dulu.

Nama paling mencuri perhatian, yaitu Welber Jardim. Pemain Sao Paulo FC itu kembali mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat Indonesia U-20.

Selain Welber, Nova juga membawa Amar Brkic yang bermain untuk Sportverein Darmstadt 1898 dan Eizar Jacob dari Sydney FC.

Kehadiran tiga pemain abroad tersebut bisa menjadi pembeda bagi Indonesia ketika menghadapi persaingan sengit di Grup H. Indonesia harus melewati Laos, Australia, dan Malaysia untuk membuka jalan menuju putaran final.

Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 akan berlangsung pada 31 Agustus hingga 6 September 2026.

Persiapan Timnas Indonesia U-20 sebelumnya dilakukan cukup intensif di Thailand.

Nova Arianto memberikan kesempatan kepada para pemainnya untuk merasakan atmosfer pertandingan melalui tiga laga uji coba.

Hasilnya belum sepenuhnya sempurna. Indonesia lebih dulu mengalahkan Kasem Bundit University FC dengan skor 3-2 pada 18 Agustus.