Timnas Indonesia Latihan Perdana, John Herdman Punya Kabar Mengejutkan

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia tancap gas menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026.

Skuad Garuda telah menjalani latihan perdana di Jakarta, Selasa (22/9/2026), dengan pelatih John Herdman langsung memantau kondisi para pemainnya.

Latihan tersebut menjadi langkah awal persiapan Indonesia sebelum melakoni pertandingan perdana Grup A melawan Singapura, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/9).

John Herdman mendapat kabar mengejutkan, tetapi positif, seputar kondisi fisik anak asuhnya.

Pelatih asal Inggris itu mengungkap bahwa mayoritas pemain datang ke pemusatan latihan dalam kondisi sehat.

Padahal sejumlah pemain baru saja menjalani pertandingan bersama klub masing-masing sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia.

"Ya, dalam beberapa hal kami cukup beruntung," ujar John Herdman, Selasa (22/9).

"Para pemain datang dalam kondisi sehat dan mereka berlatih dengan intensitas yang sangat tinggi, (malam tadi)," imbuhnya.