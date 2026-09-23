menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Timnas Indonesia Latihan Perdana, John Herdman Punya Kabar Mengejutkan

Timnas Indonesia Latihan Perdana, John Herdman Punya Kabar Mengejutkan

Timnas Indonesia Latihan Perdana, John Herdman Punya Kabar Mengejutkan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Stadion Utama Gelora Bung Karno a.k.a GBK. Foto: digitalhubfifacom

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia tancap gas menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026.

Skuad Garuda telah menjalani latihan perdana di Jakarta, Selasa (22/9/2026), dengan pelatih John Herdman langsung memantau kondisi para pemainnya.

Latihan tersebut menjadi langkah awal persiapan Indonesia sebelum melakoni pertandingan perdana Grup A melawan Singapura, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/9).

Baca Juga:

John Herdman mendapat kabar mengejutkan, tetapi positif, seputar kondisi fisik anak asuhnya.

Pelatih asal Inggris itu mengungkap bahwa mayoritas pemain datang ke pemusatan latihan dalam kondisi sehat. 

Padahal sejumlah pemain baru saja menjalani pertandingan bersama klub masing-masing sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia.

Baca Juga:

"Ya, dalam beberapa hal kami cukup beruntung," ujar John Herdman, Selasa (22/9).

"Para pemain datang dalam kondisi sehat dan mereka berlatih dengan intensitas yang sangat tinggi, (malam tadi)," imbuhnya.

Timnas Indonesia telah menggelar latihan perdana menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih John Herdman mengungkapkan kondisi para pemainnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co