Timnas Indonesia Lolos Piala Asia U-20, Nova Arianto Ungkap Agenda Besar Selanjutnya

jpnn.com, JAKARTA - Timnas U-20 Indonesia tidak punya banyak waktu untuk larut dalam euforia, setelah memastikan tiket ke Piala Asia U-20 2027.

Pelatih Nova Arianto sudah menyiapkan agenda berikutnya untuk membangun kekuatan Skuat Garuda Muda, sebelum tampil di putaran final.

Nova Arianto mengungkapkan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah berdiskusi dengan PSSI mengenai program Timnas U-20 Indonesia ke depan.

Dia juga akan berkoordinasi dengan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, yang menjadi lead dalam program tersebut.

"Agendanya setelah ini kita akan berbicara dengan PSSI mengenai rencana program ke depan, termasuk berkoordinasi dengan Coach John (Herdman) ya sebagai lead-nya, dan setelah itu baru kita akan koordinasi dengan PSSI untuk rencana ke depan," tutur Nova Arianto.

Agenda tersebut menjadi penting karena tantangan Timnas U-20 Indonesia di Piala Asia U-20 2027 dipastikan jauh lebih berat.

Sebanyak 16 tim terbaik Asia akan bertarung dalam turnamen yang dijadwalkan berlangsung di China pada 24 Maret hingga 10 April 2027.

Nova menyadari persaingan di putaran final tidak akan mudah. Untuk itu, persiapan matang sejak jauh-jauh hari menjadi kebutuhan utama agar I Putu Panji Apriawan dan kawan-kawan tidak sekadar datang sebagai peserta.