Timnas Indonesia Luar Biasa, tetapi Indra Sjafri Kasih Nilai Enggak Sampai 8

jpnn.com - JAKARTA - Indra Sjafri menilai sistem permainan Timnas Indonesia masih mempunyai banyak pekerjaan rumah (PR) seusai bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Dalam laga yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, Indonesia sudah bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah Thom Haye mendapatkan kartu merah.

Indra Sjafri, mantan pelatih Timnas Indonesia kelompok umur, memberikan skor nilai permainan tim Garuda.

"Nilai saya, 7,5 untuk mental, 6 untuk sistem," ujar Indra dalam keterangan resmi PSSI, Selasa.

"Untuk sistem saya beri enam. Kenapa? Karena kita lebih banyak bertahan dan menumpuk pemain di belakang. Itu memang bisa menjadi solusi dalam situasi seperti ini, tetapi masih ada yang harus kita perbaiki," tambah dia.

Penilaian 7,5 untuk mental diberikan karena Indonesia mampu bertahan hingga pertandingan berakhir tanpa kebobolan meski harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37.

Situasi tersebut membuat Indonesia lebih banyak bertahan dan menghadapi tekanan Malaysia.

Maarten Paes menjadi salah satu pemain penting yang berkali-kali menggagalkan peluang lawan, sementara itu Justin Hubner melakukan clearance di garis gawang pada fase akhir pertandingan.