Timnas Indonesia Main 10 Pemain Gara-gara Thom Haye, Kevin Diks Punya Pesan

jpnn.com - Thom Haye menerima kartu merah saat Timnas Indonesia menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (28/9/2026).

Kartu merah tersebut membuat Skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain selama sekitar 60 menit.

Kondisi itu turut memengaruhi permainan Timnas Indonesia. Skuad Garuda kesulitan mengembangkan serangan dan banyak menghadapi tekanan dari Malaysia.

Meski demikian, Indonesia mampu mempertahankan gawang hingga laga berakhir dengan skor 0-0.

Kevin Diks Tak Salahkan Thom Haye

Kartu merah Thom Haye menjadi salah satu momen penting dalam pertandingan. Namun, Kevin Diks tidak ingin menyalahkan gelandang Persib Bandung tersebut.

Kapten Timnas Indonesia itu menilai insiden tersebut bukan sesuatu yang sengaja dilakukan Thom Haye.

"Thom Haye tak sengaja melakukannya. Sebelum Thom disalahkan, ini bisa terjadi kepada siapa saja," ucapnya selepas laga.

Diks juga mengakui bermain dengan 10 pemain bukan perkara mudah. Para pemain harus bekerja lebih keras untuk menjaga pertahanan sekaligus menghadapi tekanan Malaysia.