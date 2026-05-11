Timnas Indonesia Masuk Grup Neraka Piala Asia 2027, Herdman Siap Bikin Kejutan

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tak gentar melihat hasil drawing Piala Asia 2027.

Meski Indonesia berada di grup yang dihuni raksasa Asia, pelatih asal Kanada itu justru menyambut undian tersebut sebagai peluang besar untuk membuktikan kapasitas Skuad Garuda.

Dalam drawing yang berlangsung di Jeddah, Minggu (10/5) dini hari WIB, Indonesia tergabung di Grup F bersama Jepang, Qatar dan Thailand.

Banyak pihak di Indonesia menilai grup ini berat.

"Banyak orang akan melihat ini sebagai grup yang sulit. Namun, setiap grup memang pasti sulit," ujar Herdman.

Menghadapi Jepang pada laga pembuka, Herdman menegaskan timnya akan datang tanpa beban. Ia menilai status underdog justru bisa menjadi senjata bagi Jay Idzes dan kawan-kawan untuk memberi kejutan.

"Bagi kami, ini kesempatan besar. Saat melawan tim besar seperti Jepang, kami datang sebagai underdog dan memanfaatkan peluang yang ada," katanya.

Untuk duel kontra Qatar, Herdman menuntut penampilan nyaris sempurna jika ingin meraih poin.