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Timnas Indonesia Menang, Ada Hal yang Membuat Pelatih Singapura Begitu Bangga

Timnas Indonesia Menang, Ada Hal yang Membuat Pelatih Singapura Begitu Bangga
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Para pemain Timnas Indonesia saat melawan Singapura dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK, Jakarta, Jumat (25/9). Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia menang atas Singapura dengan skor 2-0 pada laga Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9) malam.

Dua gol Timnas Garuda dicetak Ragnar Oratmangoen dan penalti Ole Romeny.

Pelatih kepala Timnas Singapura Gavin Lee mengakui Timnas Indonesia tampil sangat bagus.

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"Selamat kepada Indonesia. Menurut saya, mereka adalah tim yang sangat bagus malam ini. Namun, kami sudah mengetahui hal itu sebelum pertandingan. Kami tahu bahwa mereka adalah tim yang kuat," kata Lee pada jumpa pers setelah pertandingan.

Lee kemudian menyoroti penampilan anak-anak asuhnya di babak pertama, yang menurutnya tampil tidak percaya diri.

Kurangnya kepercayaan diri ini membuat Singapura digempur habis-habisan oleh Indonesia, serta kesulitan mengembangkan permainan sendiri.

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"Sayangnya, seperti yang sudah kami bicarakan sebelumnya di ruang ganti, kami tidak cukup percaya kepada diri sendiri sejak awal pertandingan, terutama pada babak pertama," ucap dia.

Singapura lalu bermain lebih baik di babak kedua setelah ia melakukan penyesuaian saat jeda babak.

Berikut pernyataan Gavin Lee setelah Singapura dikalahkan Timnas Indonesia pada laga Grup A FIFA ASEAN Cup 2026, Jumat.

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