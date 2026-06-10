Timnas Indonesia Menang atas Mozambik, Simak Evaluasi John Herdman

jpnn.com - JAKARTA – Timnas Indonesia menang atas Mozambik 1-0 melalui gol Ole Romeny pada pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6).

Sebelumnya, pada FIFA Match Day 5 Juni 2026, Timnas Indonesia menaklukkan Oman 3-0.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman berharap timnya menjaga momentum positif setelah meraih dua kemenangan beruntun ini.

"Untuk perkembangan tim, kami selalu berbicara tentang momentum. Dua kemenangan beruntun ini sangat penting," kata Herdman dalam jumpa pers setelah pertandingan di SUGBK, Selasa (9/6).

Dua kemenangan beruntun ini sudah lama tak didapatkan Indonesia karena terakhir kali melakukannya pada Maret 2024 dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua.

Saat itu, Indonesia yang masih dilatih Shin Tae-yong meraih dua kemenangan atas Vietnam dengan skor 1-0 (leg pertama) dan 3-0 pada leg kedua.

Momen yang sama sebelum itu ialah Oktober 2023 ketika Garuda menaklukkan Brunei Darussalam dua kali, masing-masing dengan skor 6-0, dalam putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026.

"Kami belum pernah melakukannya sejak 2024, apalagi melawan dua tim yang peringkatnya lebih tinggi dari kami," ucap Herdman.