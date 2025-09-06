Timnas Indonesia Menang Telak Atas Taiwan, Kluivert Puji Mental Pemain
jpnn.com - SURABAYA - Tim Nasional Indonesia menang telak 6-0 atas Taiwan pada laga FIFA Match Day di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/9) malam.
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memuji mental para pemainnya. Dia menganggap para pemainnya bermain maksimal hingga akhir laga.
“Rencana permainan dijalankan dengan sangat baik. Hasil seperti ini baik untuk kepercayaan diri, tapi tentu perjalanan belum selesai,” ujar Kluivert setelah pertandingan.
Menurut juru taktik asal Belanda itu, anak-anak asuhnya menunjukkan sikap profesional meski menghadapi tim yang peringkat FIFA-nya berada di bawah Indonesia.
Taiwan berada di posisi ke-172 FIFA, sementara Indonesia ada di peringkat 118.
Kluivert menilai kemenangan telak atas Taiwan penting untuk menambah kepercayaan diri menjelang laga FIFA Match Day berikutnya melawan Lebanon, Senin (8/9).
Sementara itu, keberhasilan menggilas Taiwan dengan skor telak juga disambut gembira seluruh pemain Indonesia, termasuk Marc Klok yang baru kembali memperkuat timnas setelah absen 1,5 tahun.
Klok, yang saat ini berseragam Persib Bandung, juga mengaku bangga bisa memberikan kontribusi dengan membuat satu gol.
