Timnas Indonesia Menembus Putaran Final Piala Asia U-20 2027, Erick Thohir Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Ketum PSSI Erick Thohir mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia menembus putaran final Piala Asia U-20 2027.
Skuad asuhan Nova Arianto dipastikan melangkah ke babak berikutnya seusai meraih kemenangan dengan skor 2-0 melawan Australia di New Laos National Stadium, Minggu (6/9).
Pada laga ini gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Theodore Evan Leeming pada menit ke-28 dan Amar Brkic (90+3).
Menurut Erick, keberhasilan menembus Piala Asia merupakan bukti skuad Garuda Muda bisa bersaing di kancah Asia Tenggara.
Kegagalan pada Piala AFF tidak menjadikan Putu Panji dan kolega mengendur sehingga bisa berjuang untuk kembali berlaga di kompetisi akbar sepak bola benua Kuning.
“Tiket ke Piala Asia sudah didapatkan, sekarang tugas kami adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi level persaingan yang lebih tinggi,” ujar Erick.
“Manfaatkan setiap waktu yang ada. Terus bekerja keras, tingkatkan kualitas permainan, perkuat fisik, taktik, mental, dan chemistry sebagai sebuah tim.”
Timnas Indonesia finis sebagai juara Grup H pada Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.
Ketum PSSI, Erick Thohir mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia tembus putaran final Piala Asia U-20 2027, Minggu (6/9)
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