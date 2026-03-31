Timnas Indonesia Menemukan 4 Pemain Penting Untuk Piala ASEAN 2026

jpnn.com - JAKARTA - Peracik Timnas Indonesia John Herdman mengantongi empat nama pemain lokal, yang menurutnya akan menjadi pilar utama pasukan Garuda di Piala ASEAN 2026 24 Juli-26 Agustus.

Dua pemain pertama ialah bek Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas dan gelandang serang Persib Bandung Beckham Putra.

Herdman mengungkap hal itu setelah mengaku puas melihat penampilan Dony dan Beckham selama FIFA Series 2026 di Jakarta.

"Beckham dan Dony tampil sangat baik meski dari bangku cadangan. Mereka menunjukkan bahwa untuk Hyundai Cup (Piala ASEAN), bisa menjadi pemain penting. Kepercayaan diri mereka meningkat dalam beberapa hari ini. Mereka mulai memahami gaya bermain yang saya inginkan," kata Herdman.

Kedua pemain itu merumput setelah laga Indonesia vs Bulgaria di GBK Senin (30/3) malam WIB berjalan sekitar 70 menit. Dony menggantikan Justin Hubner, sedangkan Beckham menggantikan Joey Pelupessy.

Masuknya kedua pemain ini membawa hal positif untuk permainan Indonesia, meski pada akhirnya tak sanggup menyamakan kedudukan dan kalah 0-1 dari Bulgaria.

Herdman sebenarnya bisa saja menurunkan Dony dan Beckham sejak menit awal laga, tetapi kualitas lawan yang lebih kuat dari Saint Kitts dan Nevis di laga pertama, menjadi sebuah pertimbangannya.

"Apakah saya bisa memasukkan mereka lebih awal? Mungkin iya. Namun, melawan tim dengan gaya fisik, Anda harus memilih momen yang tepat—saat permainan mulai terbuka dan ruang lebih tersedia," ujar pelatih berusia 50 tahun itu.