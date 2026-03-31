menu
JPNN.comJPNN.com
Timnas Indonesia Menghadapi Agenda Padat setelah Tampil di FIFA Series 2026

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Timnas Indonesia vs Bulgaria di FIFA Series 2026. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia menghadapi agenda padat setelah tampil di ajang FIFA Series 2026.

Skuad Garuda harus puas menjadi runner-up seusai kalah 0-1 dari Bulgaria di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3).

Kekalahan tersebut harus segera dievaluasi oleh John Herdman mengingat Timnas Indonesia akan menghadapi jadwal padat.

Tercatat untuk level senior skuad Garuda akan kembali berlaga pada ajang laga persahabatan pada 1 hingga 9 Juni mendatang.

Menilik kabar Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang pada pertandingan FIFA Matchday tersebut menghadapi China.

Jay Idzes dan kolega setelah itu akan tampil pada AFF ASEAN Cup 2026 yang akan bergulir pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang.

Pada turnamen tersebut kemungkinan skuad Garuda akan memainkan pemain-pemain lokal yang bermain di Super League.

Tercatat Timnas Indonesia pada ASEAN Cup 2026 tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang kualifikasi antara Brunei Darussalam menghadapi Timor Leste.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

