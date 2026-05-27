Timnas Indonesia Mulai TC Jelang FIFA Matchday, Thom Haye hingga Marc Klok Sudah Merapat

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman saat memimpin anak asuhannya menjelang tampil di FIFA Series 2026. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Skuad Timnas Indonesia mulai memanaskan mesin jelang FIFA Matchday Juni 2026. Pasukan John Herdman menggelar pemusatan latihan di Jakarta dengan kekuatan besar yang mencapai 44 pemain.

Atmosfer persaingan langsung terasa sejak hari pertama. Sejumlah nama andalan seperti Thom Haye, Marc Klok, Cahya Supriadi, Muhammad Ferarri, hingga Alfharezzi Buffon sudah terlihat tiba di ibu kota untuk mengikuti sesi latihan perdana.

TC kali ini menjadi langkah awal Tim Garuda menghadapi dua laga internasional penting. 

Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Timnas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 5 Juni 2026.

Empat hari berselang, giliran Timnas Mozambik yang akan menantang Merah Putih.

John Herdman tampak serius membangun fondasi tim jangka panjang. 

Pelatih asal Inggris itu mulai menerapkan sistem talent pool dengan membagi pemain berdasarkan kebutuhan turnamen.

Pada ajang nonkalender FIFA seperti Piala AFF, Herdman menegaskan bakal lebih banyak mengandalkan pemain Liga Indonesia.

