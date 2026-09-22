Timnas Indonesia Nyaris Lengkap, Tinggal 3 Pemain Belum Gabung

jpnn.com - JAKARTA - Para pemain Timnas Indonesia hampir lengkap menjelang FIFA ASEAN Cup 2026.

Dari total 24 pemain yang kini masuk dalam persiapan Skuat Garuda, masih ada tiga nama yang belum terlihat bergabung di Jakarta.

Ketiga pemain tersebut ialah Calvin Verdonk, Dean James, dan Yakob Sayuri.

Ketiganya sama-sama belum bergabung ketika Timnas Indonesia dijadwalkan memulai latihan pada Selasa (22/9/2026).

Kehadiran mereka masih dinantikan untuk melengkapi komposisi skuad yang disiapkan John Herdman menghadapi turnamen tersebut.

Sementara itu, mayoritas pemain yang dipanggil Herdman sudah berada di Jakarta. Total 21 pemain telah bergabung dan siap menjalani persiapan bersama tim.

Dari jumlah tersebut, terdapat beberapa pemain yang baru mendapat kesempatan memperkuat skuad senior. Luke Vickery dan Mitchell Baker menjadi dua nama yang mendapat sorotan setelah masuk dalam daftar pemain untuk FIFA ASEAN Cup 2026.

Di sisi lain, tiga pemain yang masih ditunggu memiliki alasan berbeda karena baru saja menjalani pertandingan bersama klub masing-masing.