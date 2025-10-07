menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Timnas Indonesia Pakai Jersei Merah Lawan Arab Saudi, Keberuntungan Berpihak pada Garuda?

Timnas Indonesia Pakai Jersei Merah Lawan Arab Saudi, Keberuntungan Berpihak pada Garuda?

Timnas Indonesia Pakai Jersei Merah Lawan Arab Saudi, Keberuntungan Berpihak pada Garuda?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada ajang putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan menggunakan jersei home berwarna merah melawan Arab Saudi pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Manajer Timnas Indonesia, Sumardji posting persiapan akhir jelang lawan Arab Saudi membawa jersei kandang berwarna merah dan kostum kiper kuning untuk kiper.

Arab Saudi kemungkinan pakai jersei kandang mereka perpaduan hijau-hijau saat menghadapi Timnas Indonesia.

Baca Juga:

Timnas Indonesia sebelumnya meraih kemenangan dengan skor 2-0 melawan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Pada saat menang di Jakarta tercatat skuad Garuda pakai jersei berwarna putih.

Sontak banyak penggemar menilai Dewi Fortuna tampaknya berpihak dengan Timnas Indonesia saat menggunakan jersei tandang warna putih.

Baca Juga:

Menarik ditunggu laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pertandingan akbar tersebut rencananya digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10) dini hari WIB.

Timnas Indonesia akan menggunakan jersei home berwarna merah melawan Arab Saudi pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI