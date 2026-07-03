Timnas Indonesia Pede Raih Gelar Juara Piala AFF 2026 Bersama John Herdman

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia percaya diri menatap ASEAN Cup 2026 bersama John Herdman.

Di tangan juru taktik kelahiran 19 Juli 1975 itu tercatat skuad Garuda baru kalah sekali dalam empat laga terakhir.?

Tercatat Rizky Ridho cum suis hanya sekali kalah saat final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria dengan skor 0-1.

Adapun pada dua laga uji coba terakhir tercatat Timnas Indonesia mampu menang melawan Oman (3-0) dan Mozambik (1-0).

Hasil tersebut membuat Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumadrji percaya diri skuad Garuda mampu melangkah jauh di ajang akbar sepak bola ASEAN tersebut.

“Saya optimistis pada Piala AFF 2026 nanti kami bisa meraih apa yang menjadi cita-cita, keinginan, dan harapan seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Sumardji.

Tidak berlebihan jika harapan dari penggemar tinggi terhadap Timnas Indonesia di era manajer asal Inggris tersebut.

Prestasi skuad Garuda sebelumnya pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 juga menjadi acuan jika Timnas Indonesia bisa raih gelar perdana di turnamen yang dahulu bernama Piala AFF tersebut.