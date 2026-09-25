Timnas Indonesia Pesta Gol di SUGBK, Pastikan Lolos ke Final FIFA ASEAN Cup 2026

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia tampil menggila pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menjadi korban pesta gol Garuda setelah dihajar 9-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026) malam WIB.

Nama Mitchell Baker menjadi sorotan utama dalam kemenangan telak tersebut. Bek Timnas Indonesia itu tampil di luar dugaan dengan memborong lima gol sekaligus dalam pertandingan yang berlangsung dramatis.

Indonesia langsung mengambil kendali permainan sejak awal. Tekanan yang dibangun pasukan John Herdman akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-11.

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Ole Romeny mengirim umpan tarik dari sisi kanan yang langsung disambar Baker. Tendangan mendatarnya meluncur ke pojok bawah gawang Bangladesh dan membawa Indonesia unggul 1-0.

Baker kembali menunjukkan ketajamannya pada menit ke-20. Memanfaatkan kemelut di depan gawang Bangladesh, Baker mencetak gol keduanya meski berada dalam posisi membelakangi gawang.

Indonesia sempat mendapat perlawanan setelah Rizky Ridho mencetak gol pada menit ke-32 melalui tendangan kaki kanan dari dalam kotak penalti.

Namun, setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Baker.

Hanya dua menit berselang, Baker kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan umpan Romeny.