Timnas Indonesia Punya Banyak Juru Gedor, Siapa Pilihan Utama John Herdman?
jpnn.com - John Herdman punya pekerjaan rumah menarik sebelum Timnas Indonesia memulai kiprah di FIFA ASEAN Cup 2026.
Pelatih asal Inggris itu memiliki banyak opsi untuk mengisi lini depan Skuad Garuda.
Sejumlah pemain dengan karakter berbeda itu membuat Herdman harus cermat menentukan formula terbaik.
Ole Romeny menjadi salah satu kandidat kuat. Pengalamannya di Eropa dan kemampuan mencetak gol membuat penyerang 26 tahun itu punya modal untuk dipercaya sejak awal.
Tercatat, pemain Fortuna Sittard itu telah mencetak enam gol dari 10 penampilan untuk Timnas Indonesia. Namun, Romeny tidak sendirian.
Persaingan Lini Depan Makin Menarik
Mitchell Baker membawa keunggulan yang berbeda. Penyerang 19 tahun tersebut memiliki postur 196 cm dan sudah menunjukkan ketajamannya ketika tampil di Piala AFF 2026.
Pemain berdarah Australia-Indonesia itu bahkan mencetak hattrick saat Indonesia mengalahkan Kamboja 5-1.
Luke Vickery juga bisa menjadi alternatif. Pemain Macarthur FC itu memiliki kecepatan yang dapat memberikan ancaman dari sisi kanan. Pada musim 2025/2026, Vickery mencatat lima gol dan satu asis di A-League, kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Australia.
John Herdman punya pekerjaan rumah menarik sebelum Timnas Indonesia memulai kiprah di FIFA ASEAN Cup 2026.
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