Timnas Indonesia Punya Moda Besar, Ketua BTN Optimistis Juara Piala AFF 2026
jpnn.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji optimistis Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian gelar Piala AFF 2026.
Keyakinan itu muncul karena Skuad Garuda mendapatkan keuntungan yang jarang dimiliki sebelumnya, yakni waktu persiapan yang jauh lebih panjang dan matang dibanding rival-rival di Asia Tenggara.
Dengan kompetisi domestik baru bergulir pada September 2026, para pemain memiliki ruang yang cukup untuk fokus sepenuhnya bersama tim nasional.
Situasi ini dinilai menjadi momentum emas bagi Pelatih Timnas Indonesia John Herdman untuk membangun tim yang solid sebelum Piala AFF 2026 digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang.
Karena itu, BTN telah menyiapkan pemusatan latihan jangka panjang di Bali mulai awal Juli 2026. Program tersebut akan berlangsung selama 20 hari dan menjadi fase penting dalam pembentukan skuad terbaik Timnas Indonesia.
Sumardji mengungkapkan seluruh agenda persiapan telah dipelajari dan dibahas secara detail. Menurutnya, jeda kompetisi yang panjang tidak boleh disia-siakan karena dapat menjadi senjata utama untuk meningkatkan kondisi fisik, taktik, dan chemistry antarpemain.
"Kami sudah menerima jadwal dan mempelajarinya bersama. Dengan liga yang baru dimulai September, sementara Piala AFF berlangsung Juli hingga Agustus, tentu ini menjadi kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin," ujar Sumardji.
Selama pemusatan latihan di Bali, Herdman akan melakukan pemantauan intensif terhadap seluruh pemain yang dipanggil. Seleksi ketat bakal dilakukan untuk menentukan sosok-sosok yang akan menjadi andalan Garuda dalam perburuan gelar juara.
Ketua BTN Sumardji menyakini Timnas Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF 2026. Persiapan panjang dan off season kompetisi menjadi modal berharga.
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