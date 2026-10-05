Timnas Indonesia Punya Modal Besar, Kalau Kalah Kebangetan
jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 Timnas Indonesia vs Thailand akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, hari ini Senin 5 Oktober 2026 pukul 20.00 WIB.
Timnas Indonesia sudah punya modal besar saat menghadapi Tailan hari ini.
Pada laga tersebut skuad Garuda akan mendapatkan dukungan penuh dari suporter di SUGBK.
Panitia penyelenggara menyebut tiket partai final antara Timnas Indonesia melawan Thailand sudah habis terjual, yakni mencapai 67 ribu lembar.
Direktur Utama PT Garuda Sepakbola Indonesia (GSI) Marsal Masita menilai minat masyarakat melihat perjuangan Timnas Indonesia sangat tinggi.
Untuk itu pihaknya mengapresiasi mengingat gairah pendukung Timnas Indonesia sempat mengendur seusai gagal tembus Piala Dunia 2026.
“Penjualan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 menunjukkan minat besar publik terhadap perjuangan Timnas Indonesia,” ujar Marsal.
“Apresiasi kepada seluruh suporter yang telah memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia sejak fase grup hingga partai final.”
Pertandingan Timnas Indonesia vs Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung hari ini, kalau kalah kebangetan
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