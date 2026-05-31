Timnas Indonesia Resmi Hadir di EA Sports FC, Industri Olahraga Nasional Naik Level

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menyambut baik kerja sama antara PSSI dan EA Sports FC yang menghadirkan Tim Nasional Indonesia secara resmi di dalam gim sepak bola populer dunia tersebut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa olahraga kini tidak lagi berdiri sendiri sebagai aktivitas pertandingan semata, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem kreatif, digital entertainment, gaming, media, hingga youth culture.

Langkah ini dinilai menjadi bagian dari perkembangan industri olahraga nasional yang kini semakin terhubung dengan dunia digital, industri kreatif, dan perkembangan teknologi global.

Kehadiran identitas resmi Timnas Indonesia di EA Sports FC tidak hanya menjadi kebanggaan bagi pecinta sepak bola tanah air, tetapi juga menunjukkan bahwa olahraga Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang di berbagai sektor, termasuk industri gim dan hiburan digital.

Kementerian Pemuda dan Olahraga memandang kolaborasi seperti ini dapat membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan ekosistem olahraga nasional, mulai dari peningkatan eksposur internasional, penguatan ekonomi kreatif olahraga, hingga tumbuhnya minat generasi muda terhadap olahraga.

Menpora Erick Thohir menyampaikan dampaknya nanti akan terasa, di mana anak muda jadi lebih berminat dengan olahraga sepak bola. Selain itu juga untuk penguatan ekonomi kreatif olahraga.

"Industri olahraga Indonesia tak lagi dianggap kecil, kita terus tumbuh, ya naik level, dan semakin diakui di level global”, ungkapnya.

Perkembangan industri olahraga berbasis digital diharapkan mampu menciptakan peluang baru bagi masyarakat, termasuk di bidang esports, kreatif digital, konten olahraga, hingga industri pendukung lainnya.