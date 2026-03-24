Timnas Indonesia Rilis 24 Nama, Komposisi Lokal vs Eropa Jadi Sorotan

Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada pertandingan uji coba melawan Taiwan di Surabaya. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia mengumumkan 24 nama pemain untuk menghadapi FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts dan Nevis.

Dari daftar tersebut, 10 pemain berasal dari Super League 2025/2026, sementara 14 lainnya merupakan pemain yang berkarier di Eropa.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai komposisi ini menjadi sinyal positif bagi kekuatan Skuad Garuda ke depan.

Menurutnya, perpaduan pemain lokal dan diaspora akan menciptakan keseimbangan dalam tim.

"Kami sekarang punya banyak pemain yang bermain di luar negeri, tetapi liga domestik juga tetap menjadi fondasi penting."

"Kombinasi ini yang ingin kami bangun agar Timnas makin kuat," ujar pria kelahiran 30 Mei 1970 itu.

Dari kompetisi domestik, Persija Jakarta menjadi penyumbang terbanyak dengan empat pemain, yakni Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Jordi Amat, dan Mauro Zijlstra.

Persib Bandung menyusul dengan dua nama, Eliano Reijnders serta Beckham Putra.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI