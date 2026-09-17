Timnas Indonesia Rilis Jersei Ketiga, Motif Melati dan Warna Biru Laut Jadi Sorotan

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia merilis jersei terbaru bersama jenama asal Spanyol yakni Kelme untuk melakoni FIFA ASEAN Cup 2026.

Jersei ketiga Timnas Indonesia hadir dengan warna utama biru muda dan motif bunga puspa bangsa berpola vertikal yang terinspirasi dari kekayaan alam Indonesia.

Desain tersebut dipadukan dengan material breathable yang memberikan kenyamanan, sehingga jersey dapat mendukung aktivitas baik saat bertanding maupun dalam keseharian.

Internasional Sales Director Kelme Violet Wu mengungkapkan bahwa jersey ketiga Timnas Indonesia menjadi perpaduan antara identitas, kenyamanan, serta teknologi dan juga merupakan representasi semangat dan kebanggaan.

“Kami berharap FIFA ASEAN Cup 2026 mendatang bisa menjadi panggung pertama bagi punggawa Timnas Indonesia untuk menggunakan jersei ketiga terbaru,” ujar Violet.

“Dengan hadirnya varian warna baru kami berharap para pemain Timnas Indonesia dapat menjadi lebih percaya diri dan nyaman dengan desain terbaru sekaligus juga tetap menunjang performa mereka secara maksimal di lapangan.”

Desain jersei ketiga Timnas Indonesia ini turut mengangkat laut sebagai salah satu elemen utamanya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki laut yang bukan hanya sekadar daerah geografis, tetapi juga menjadi penghubung yang menyatukan ribuan pulau dan masyarakat di dalamnya.