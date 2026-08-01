Timnas Indonesia Sedang On Fire, Shayne Pattynama Pede Hadapi Vietnam
jpnn.com, JAKARTA - Dua kemenangan beruntun atas Kamboja dan Timor Leste membuat kepercayaan diri Timnas Indonesia makin membumbung.
Bek Shayne Pattynama, menegaskan timnya siap menghadapi ujian sesungguhnya saat berjumpa Vietnam di laga berikutnya.
Setelah membawa Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste pada laga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7), Shayne Pattynama menilai tren positif tim menjadi modal penting untuk menghadapi Vietnam.
Pemain Persija Jakarta itu tampil sebagai pahlawan kemenangan usai memecah kebuntuan pada menit ke-74.
Gol Shayne membuka jalan bagi Indonesia untuk mengunci kemenangan melalui tambahan gol Thom Haye pada menit ke-78 dan Mitchell Baker tiga menit berselang.
Penampilan impresif tersebut mengantarkannya meraih penghargaan man of the match.
Meski mendapat penghargaan individu, Shayne memilih tak larut dalam euforia.
Fokusnya kini sepenuhnya tertuju pada duel melawan Vietnam yang diprediksi menjadi pertandingan paling berat bagi Skuad Garuda di fase grup.
Dua kemenangan di Piala AFF 2026 membuat Timnas Indonesia makin percaya diri. Shayne Pattynama memastikan Indonesia siap menghadapi Vietnam.
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