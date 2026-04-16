Timnas Indonesia Siap Hadapi Negara Asia di FIFA Matchday 2026, Ini Alasannya
jpnn.com - Timnas Indonesia akan menjalani laga FIFA Matchday melawan tim asal Asia pada awal Juni mendatang.
Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa pihaknya masih terus melakukan koordinasi untuk memastikan lawan yang akan dihadapi pada agenda tersebut.
Laga uji coba melawan tim-tim Asia dinilai penting bagi pelatih anyar John Herdman untuk beradaptasi.
Manajer kelahiran 19 Juli 1975 itu masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan karakter sepak bola di benua kuning.
"Belum. Saya rasa coach John Herdman masih perlu beradaptasi dengan sistem pertandingan yang ada di Asia."
“Tentu semua tahu latar belakang coach John Herdman itu selama ini ada di wilayah zona yang berbeda. Jadi berikan waktu John melakukan konsolidasi,” ujar mantan Presiden Inter Milan tersebut.
Beredar kabar salah satu calon lawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni ialah China.
Jika benar, ini akan menjadi laga ulangan setelah kedua tim sebelumnya pernah bertemu pada putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ketum PSSI, Erick Thohir menjadwalkan Timnas Indonesia menghadapi negara-negara dari daratan Asia pada FIFA Matchday yang berlangsung Juni mendatang
