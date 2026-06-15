Timnas Indonesia Siapkan Dua Pemain Naturalisasi Baru dari Jerman dan Belanda?
jpnn.com, JAKARTA - Gelombang naturalisasi Timnas Indonesia tampaknya belum akan berhenti.
Setelah proses perpindahan kewarganegaraan Luke Vickery dan Mitchell Baker berjalan, kini muncul kabar skuad Garuda akan kembali kedatangan dua pemain keturunan baru.
Informasi tersebut diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri Hukum RI Noor Korompot.
Ia menyebut ada dua calon pemain yang masuk dalam kloter berikutnya untuk memperkuat Timnas Indonesia di era pelatih John Herdman.
Menariknya, kedua pemain itu berasal dari dua negara yang selama ini menjadi sumber talenta diaspora Indonesia, yakni Jerman dan Belanda.
Meski identitas mereka masih dirahasiakan, sinyal kuat mengenai proses naturalisasi lanjutan sudah mulai terlihat.
"Kloter kedua akan ada lagi dua calon pemain Timnas Indonesia yang bakal diproses naturalisasi. Satu dari Jerman dan satu lagi dari Belanda. Keduanya memiliki hubungan darah dengan Indonesia," ujar Noor Korompot.
Namun, Noor menegaskan prosesnya belum memasuki tahap resmi di Kementerian Hukum.
Timnas Indonesia akan menambah deretan pemain naturalisasi. Kabarnya, dua calon pemain tersebut berasal dari Belanda dan Jerman.
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