Timnas Indonesia Sudah 8-2, Permintaan John Herdman Ini Bikin Elkan Baggott Kebingungan

jpnn.com - Ada momen tak biasa yang terjadi saat Timnas Indonesia menghadapi Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Ketika skor sudah 8-2, pelatih John Herdman ternyata masih meminta anak asuhnya untuk mencetak satu gol tambahan. Instruksi tersebut bahkan sempat membuat Elkan Baggott bingung.

Timnas Indonesia menghadapi Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Laga tersebut berlangsung dalam situasi yang cukup menegangkan karena posisi Indonesia ditentukan oleh produktivitas gol. Pada waktu yang bersamaan, Malaysia juga meraih kemenangan besar 6-0 atas Singapura.

Hasil tersebut membuat Indonesia harus terus menambah gol untuk menjaga keunggulan dalam persaingan Grup A.

Skuad Garuda pun tampil agresif hingga mampu mencetak delapan gol. Namun, Herdman belum menganggap pekerjaan mereka selesai.

Saat pertandingan memasuki fase akhir dengan skor 8-2, pelatih asal Kanada itu meminta pemainnya kembali mencari gol.

Instruksi tersebut rupanya membuat Baggott mengira Herdman sedang menggunakan strategi psikologis agar para pemain tetap berkonsentrasi.