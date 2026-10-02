Timnas Indonesia Sudah Sampai Final, Ada Mimpi 35 Tahun yang Menanti

jpnn.com - Timnas Indonesia tinggal berjarak satu pertandingan dari sejarah baru. Skuad Garuda baru saja memesan tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia kini memiliki kesempatan mengakhiri penantian panjang untuk kembali mengangkat trofi bersama tim senior.

Tiket final didapat dengan cara yang dramatis. Kevin Diks dan kolega menghajar Bangladesh 9-2 pada laga terakhir Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (1/10/2026).

Kemenangan tersebut menjadi sangat penting karena Malaysia pada waktu yang hampir bersamaan berhasil mencukur Singapura enam gol tanpa balas.

Timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi tujuh poin dengan selisih gol +9. Namun, Garuda unggul dalam produktivitas setelah mencetak 11 gol, sedangkan Harimau Malaya hanya mengoleksi sembilan gol.

Tailan Jadi Penghalang Terakhir

Indonesia kemudian dipastikan bertemu Tailan pada partai puncak. Skuad Gajah Perang menjadi juara Grup B setelah mengamankan posisi teratas meski masih memiliki pertandingan melawan Filipina.

Final akan menjadi pertemuan dua juara grup. Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah di SUGBK, Jakarta, Senin (5/10/2026) pukul 20.00 WIB.

Penantian Panjang Segera Berakhir?

Gelar terakhir tim nasional senior Indonesia diraih pada SEA Games 1991. Saat itu, Garuda mengalahkan Tailan melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah pertandingan berakhir tanpa gol.