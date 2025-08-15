Timnas Indonesia Tambah Amunisi, Miliano Jonathans Menuju Kualifikasi Piala Dunia 2026

jpnn.com - Timnas Indonesia menambah kekuatan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melakukan naturalisasi terhadap pemain asal FC Utrecht, Miliano Jonathans.

Berkas naturalisasi pemain kelahiran 5 April 2004 tersebut telah diserahkan langsung kepada Menpora RI Dito Ariotedjo oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Erick berharap pesepak bola keturunan Depok itu bisa menambah kedalaman skuad asuhan Patrick Kluivert.

“Bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dito Ariotedjo. Dalam kesempatan ini, PSSI menyerahkan dokumen terkait proses naturalisasi pemain FC Utrecht, Miliano Jonathans.”

"Dia akan menjadi bagian Tim Nasional Sepak Bola Indonesia yang akan bertanding di Round 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi, Oktober mendatang,” bunyi pengumuman Erick Thohir melalui media sosialnya.

Tambahan Amunisi di Lini Depan

Kehadiran Miliano Jonathans diharapkan bisa mengisi kekosongan lini depan mengingat striker utama Timnas Indonesia, Ole Romeny tengah cedera

Pemain setinggi 178 cm itu sebelumnya tampil impresif bersama Vitesse Arnhem dengan torehan 11 gol dan empat assist dari 38 pertandingan.

Dengan statistik tersebut, FC Utrecht kepincut untuk merekrutnya pada pertengahan musim 2024/25.