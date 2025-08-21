Timnas Indonesia TC Mulai 1 September, 2 Pemain Diaspora Baru Bergabung?

jpnn.com - Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan (TC) pada 1 September 2025 di Surabaya. Agenda ini menjadi persiapan menghadapi FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo.

Sejauh ini, baru Persib Bandung yang mengumumkan pemainnya dipanggil ke Timnas Indonesia, yakni Beckham Putra dan Marc Klok.

Jadwal TC Timnas Indonesia

Mereka juga menuliskan bahwa kedua pemain tersebut akan gabung TC Timnas Indonesia pada awal September.

"Kedua pemain akan mulai bergabung sejak 1 September 2025 untuk melakukan persiapan terlebih dahulu,” bunyi pengumuman Persib Bandung.

Hingga kini baru dua nama yang resmi diumumkan ke publik. Namun, diharapkan seluruh pemain lain, termasuk Mauro Zijlstra hingga Miliano Jonathans juga segera bergabung.

Saat ini berkas keduanya sudah masuk ke Komisi X DPR RI dan akan segera dilakukan proses perpindahan kewarganegaraan.

Pemanasan Sebelum Putaran Empat Kualifikasi Piala Dunia

Laga melawan Kuwait dan Lebanon menjadi ajang memanaskan mesin sebelum Indonesia tampil di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pada ajang tersebut, Skuad Garuda tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak.